8 katlı bina iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde 8 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

8 katlı bina iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 10:05

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Etiketler: #kahramanmaraş #deprem #depremler

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