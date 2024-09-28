8 katlı bina iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu

Yayınlanma: 28.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 28.09.2024 - 10:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.