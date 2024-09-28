Deprem mi oldu? 28 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 28 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 09:21

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Eylül'de meydana gelen depremler...

28 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.09.28 07:58:29  38.1252   38.5220       15.9      -.-  1.3  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

2024.09.28 07:50:37  38.1577   38.5248       12.1      -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

2024.09.28 07:38:46  39.3658   25.9395       14.5      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2024.09.28 07:28:42  38.6315   43.4737        5.8      -.-  2.8  -.-   COMAKLI-(VAN)                                     

2024.09.28 06:49:01  36.9365   28.6973        2.4      -.-  1.6  -.-   MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA)                           

2024.09.28 05:22:00  38.5670   40.7037        5.4      -.-  1.5  -.-   AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR)                       

2024.09.28 04:54:42  37.3457   37.1097        5.6      -.-  1.3  -.-   KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2024.09.28 04:35:30  38.8733   42.1070        5.0      -.-  1.5  -.-   UZGORUR-BULANIK (MUS)                             

2024.09.28 04:32:33  38.8692   42.1050        5.6      -.-  2.0  -.-   CINARARDI-KORKUT (MUS)                            

2024.09.28 04:05:57  35.1532   35.2507       13.7      -.-  2.9  -.-   DOGU AKDENIZ                                      

2024.09.28 03:21:34  38.0078   37.6272        9.7      -.-  1.6  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.09.28 03:05:14  36.3738   29.3965       46.3      -.-  2.0  -.-   AKLAR-KAS (ANTALYA)                               

2024.09.28 01:44:49  40.2068   31.7365        1.0      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2024.09.28 01:39:48  37.6325   35.8773       13.6      -.-  1.5  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

2024.09.28 01:33:11  38.6988   38.0142        7.6      -.-  1.0  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                       

2024.09.28 01:14:08  38.1203   36.5982        7.7      -.-  1.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.09.28 01:05:49  39.1658   38.5278        5.0      -.-  2.0  -.-   KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN)   


Etiketler: #depremler #son deprem #Son depremler

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