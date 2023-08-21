8 katlı hastane ikinci denemede yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay’da özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine çökmüştü. Ekiplerin ikinci denemesinde 8 katlı hastane yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:05
8 katlı hastane ikinci denemede yerle bir oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya’daki ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kavaslı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastane, yaklaşık 20 gün önce ekiplerin yıkım çalışması esnasında iş makinesinin üzerine çökmüştü.

İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlatmış ve o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Ekipler, iş makinesini kurtardıktan sonra yıkım çalışmalarına bu sefer tedbirli bir şekilde devam etti.

İKİNCİ DENEMEDE YERLE BİR OLDU

Ekiplerin çalışması sonrası 8 katlı bina, ekiplerin ikinci denemesinde yerle bir oldu.

O anlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


hatay Hastane

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