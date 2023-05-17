8 kez bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan kavgada 8 kez bıçak darbesi alan İbrahim Akgül (17), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İnkılap Mahallesi Buca Şirinyer Parkı’nda önceki gün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, parkta oturan iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, taraflar birbirine girdi.
8 BIÇAK DARBESİ ALDI
Arbede sonrasında İbrahim Akgül vücuduna 8 bıçak darbesi alarak ağır şekilde yaralandı. Kavgayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akgül’ü ambulansa alarak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.
KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan Akgül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgül’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, M.A. ve A.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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