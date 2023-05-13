Kilis'te vahşet! Müteahhit evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
Kili'te inşaat müteahhidi Rıdvan Kaplan (56), evinde 6 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kilis'te müteahhitlik yapan Rıdvan Kaplan'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, ihbar üzerine Kaplan'ın oturduğu Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki evine gitti.
Eve giren ekipler, Rıdvan Kaplan'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun farklı yerlerinden 6 kez bıçaklandığı saptanan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kaplan'ın cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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