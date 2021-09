8. Küresel İklim Grevi öncesi gençler uyardı: Zaman kalmadı

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Dünya iklim krizini yaşıyor ve bunun en büyük sorumlusu insanlar. İklim aktivistleri salgının ardından bugün dünyada eşzamanlı olarak sokaklara çıkacak. Gençler bir kez daha iklim krizine karşı acil ve etkili adımlar atılmasını isteyecek.



İstanbul’da da bugün Fridays for Future Türkiye (FFF), Youth for Climate (YfC) ve Roots and Shoots’un (R8S) ortak çağrısı üzerine Kadıköy’de buluşulacak. Eylem öncesi üç gençlik oluşumundan birer kişiyle konuştuk. Dört soru sorduk, dört cevap aldık.



Sorularımızı yanıtlayan çocuklar, iklim krizine karşı bir önce harekete geçme çağrısında bulunurken Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasını ve maddelerini uygulamasını istiyor. Gençlerin bir de uyarısı var: Zaman tükeniyor...



İklim krizini ne zaman duydunuz ve sizin için ne ifade ediyor? İklim krizi sizi nasıl etkiliyor? Bireysel önlem alıyor musunuz?

Bugün yetkililere nasıl bir çağrıda bulunacaksınız?

İnsanlara mesajınız var mı? Büyüklere nasıl seslenmek istersiniz?



FFF’DEN YAĞMUR OCAK:

ACİL DURUM İLAN EDİLMELİ

1. İklim krizini küçüklüğümden beri az çok biliyordum. Yaklaşık üç yıl önce Greta’yı duydum ve araştırmalar yapmaya başladım. Ben de bu konuda bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Eğer ülkeler mevcut iklim politikalarını bir an önce değiştirmezse ve acil önlemler almazsa dünya bir yok oluşa doğru sürüklenecek.

BU SİSTEM DEĞİŞMELİ

2. Her gün haberlerde dünyanın birçok köşesinde meydana gelen felaketleri duyar olduk. Türkiye de iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Onlarca insanın öldüğü, hayvanların acı bir şekilde can verdiği, doğanın tahrip olduğu bu felaketler her geçen gün artmaya başladı. Bu yüzden bir an önce fosil yakıt kullanımı yerine yenilenebilir enerjiye geçilmeli, en kısa sürede net sıfır karbon emisyonu için harekete geçilmeli. Tabii ki herkes bireysel olarak da yaşamında değişiklikler yapmalı. Biz yıllardır ailece tek kullanımlık plastik tüketimimizi en aza indirgedik. Geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Ulaşım için mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmaya özen gösteriyoruz. Tabii ki bu tarz bireysel önlemler de çok değerli fakat gerçekten bir değişim olması için sistemi kökten değiştirmek gerekiyor.

DÜNYANIN DENGESİ BOZULDU

3. Sokaklara çıkıyoruz çünkü karar alıcılar harekete geçmiyor ve zamanımız giderek tükeniyor. Ülkemizdeki liderlerden talebimiz ise öncelikle Paris İklim Antlaşması’nın onaylanması ve maddelerine uyulması, bir an önce iklim acil durumunun ilan edilmesi ve bu acil duruma göre hareket edilmesi, şu anki fosil yakıta bağlı bu sistemin değişmesi.

4. Dengesini bozduğunuz bir dünya miras bıraktınız. Bozduğunuzu düzeltmek için uğraşıyoruz. Sorumluluk alın ve Dünya’yı yok oluşa sürükleyen bu düzenin değişmesi için siz de bir şeyler yapın.

YFC’DEN ELA NAZ BİRDAL:

YOL HARİTAMIZI ÇİZMEMİZ GEREK



1.Beni en çok endişelendiren iklim krizini şu an hissederken UnIcef’in raporundaki veriler. Dünyada bir milyara yakın çocuğun iklim değişikliğine bağlı afetlerin ve salgın hastalıkların tehdidi altında olduğu uyarısı yapıldı. Büyüklerimizin bize bıraktığı gelecek bu. Geleceğimizi yok etmemeniz için harekete geçtik. 8. küresel iklim grevimize herkesi bekliyoruz. İklim değişikliği olarak biliyordum ve bu durumu bir kriz olarak fark ettiğim zaman, Greta’nın ilk Instagram gönderisini paylaşması ve harekete geçmesiydi.

DOĞRU KAYNAKLAR BULDUM

2. İklim krizi için mücadele ederken ilk önce iklim krizinin ne olduğunu ve insanlara nasıl anlatabileceğimi öğrendim ve bunun için doğru kaynaklar buldum. Küçük bir adım gibi gözükse de aslında hayatımızın maalesef her tarafında gördüğümüz tek kullanımlık malzemeleri hayatımdan çıkardım, seyahat yöntemlerimi değiştirdim. Uçaklar yerine trenleri, otobüsleri tercih ettim, hayvansal gıda tüketimimi azalttım.

#SİSTEMİYOKET

3.İklim adaleti için mücadelemize devam ediyoruz. Ertelenen #COP26, hızla büyüyen iklim felaketleri, aşı adaletsizliği, artmakta olan sosyo-ekonomik ve siyasi krizler ve özellikle de bundan en çok etkilenen insan ve bölgeler (MAPA) için #sistemiyoket diyoruz.

4.Küresel Kuzey’in fosil yakıtlardan vazgeçmesi, çıkarılmasını, yakılmasını ve kullanımını sona erdirerek emisyonları büyük ölçüde kesmesi gerekiyor. İklim değişikliğini ele almak için gereken zamanda adalet ve eşitlikle net sıfıra ulaşmamızı sağlamak için yol haritalarına ihtiyacımız var.

R8S’DEN RÜMEYSA LAÇİN:

HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ



1.Küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ve doğa gözlemi ile ilgileniyorum. Dört yaşındayken, paleontolog olmak istiyordum ve bu doğrultuda da dünyada daha önceden var olmuş canlı formlarına epey bir hâkimdim, haliyle de iklim değişimine de. Bu durum dünyadaki yaşamı anlama yarışında beni başka insanlarla da iletişime geçmeye itti.

YAŞAMI ANLAMA ŞANSIMIZ YOK

2. İklim krizi hayatı derinden etkiliyor. Ailecek evde kullandığımız atıkları ayrıştırıyor, suları boş yere kullanmamaya ve olabildiğince sürdürülebilir beslenmeye çalışıyoruz. Her gün yemek yerken, otururken veya kafamı camdan çıkarıp yıldızları ararken geçirdiğim her dakikada dünya üzerinde varlığından haberdar olduğumuz veya olmadığımız kaç canlı türünün yok olduğunu ve biz onları bulamadan yitip giden bu çeşitlilikle beraber dünya üzerindeki yaşamı anlama şansımızın da giderek azaldığını düşünmekten kendimi alamıyorum.

KAÇINILMAZ ADIM

3.Bu dönemde yaşadığımız aşırı denebilecek doğa olayları ve bunlardan doğan afetlerden sonra hem Türkiye’de hem de dünyada halk, ne olup bittiğini anlamak istiyor. Bugün bu isteğin yerine getirilebilmesi için oldukça uygun bir yer. Yetkililere şunu söylemek isterim: İklim krizi kaçınılmaz olduğu kadar almamız gereken sorumluluklar, atmamız gereken adımlar da kaçınılmaz. Çünkü biz burada düşen yaşam standartlarından değil, bir parçası olduğumuz doğal sistemin devamlılığından bahsediyoruz.

4. Kaybettiğimiz her dakikada bilmediğimiz bir parçamızı geri gelmemek üzere yitiriyoruz. Artık hep beraber hareket etmeli, geç olmadan herkesi kucaklamalı ve etkili çözüm yollarına başvurmalıyız. Çünkü biz bir araya geldiğimizde başaramayacağımız bir şey yok.

İSTANBUL’DAKİ PROGRAM

- 12.00 - 14.00 İklim aktivistleri Kadıköy’deki Kalamış Parkı’nda vegan piknik düzenleyecek.

- 17.00 Kadıköy İskele’de toplanacak iklim aktivistleri, basın açıklamasının ardından Müze Gazhane’ye kitlesel yürüyüş düzenleyecek.

- 18.00 Grev, Müze Gazhane’de düzenlenecek forumlar ve konserler ile devam edecek

BİZİM DE PAYIMIZ VAR



Uzmanlar, iklim krizine karşı karar alıcıların harekete geçmesi ve sistemi kökten değiştirmesinin önemine dikkat çekiyor. Bireysel olarak bu krizde bizim de payımız var. Gereksiz yaptığımız her tüketim pek çok açıdan dünyada iz bırakıyor. Ama en önemli ikisi şu: Su ayak izi ve Karbon ayak izi...



SU AYAK İZİ NEDİR?

Tükettiğimiz mal ve hizmetlerin üretimi için harcanan su miktarını ölçen temel göstergelerden biridir. Yarım litrelik pet şişe için 5.5 litre su harcanıyor



KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Bir kot pantolon için atmosfere 200 kilo karbon atmosfere salınıyor.