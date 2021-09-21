Greta Thunberg'den sokağa dönüş çağrısı: 24 Eylül'de Türkiye ve dünyada iklim grevi var

21 Eylül 2021 Salı, 18:00

Türkiye’den ve dünya genelinden aktivistler, dünya liderlerinden iklim kriziyle mücadele için harekete geçmesini talep eden gençleri 24 Eylül’de sokağa çağırıyor.

18 yaşındaki Thunberg, Stockholm'deki evinden yaptığı video konferans yayınında, "Bugünün liderleri geleceği umursamadıklarını defalarca gösterdi" diye konuştu:

"Biz gençleri dinlediklerini söylüyorlar ama belli ki dinlemiyorlar. Bunu şimdi bir kez daha kanıtladılar. Bu yüzden tekrar sokaklara döneceğiz."

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Thunberg’in kurduğu Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) hareketinin düzenlediği 24 Eylül mitinginde dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yapılan iklim eylemlerinin birleştirilmesi hedefleniyor. Dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren hareketin Türkiye’de de üyeleri bulunuyor. Fridays for Future Türkiye de 24 Eylül’de iklim grevi çağrısı yaptı.

Birçok kurum tarafından desteklenen iklim grevinde aktivistler, saat 12.00 ve 14.00 arasında Kalamış Parkı’nda düzenlenecek vegan piknikte bir araya gelecek.

17.00’de Kadıköy’deki Eminönü İskelesi önünde toplanacak iklim aktivistleri, basın açıklamasının ardından Müze Gazhane’ye kitlesel yürüyüş düzenleyecek. Grev, saat 18.00’de Müze Gazhane’de düzenlenecek forumlar ve konserlerle devam edecek.

Thunberg’in açıklamasına göre mitingin amacı, Covid-19 pandemisi sırasında iklim krizinin azalmadığını göstermek.

"Bu bir buçuk yıl, pandemi nedeniyle çok tuhaf geçti ama elbette iklim krizi ortadan kalkmadı" diyen Thunberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta şimdi eskisinden daha acil."

Thunberg ayrıca "Yok olmadığımızı, iklim eylemi ve iklim adaleti talebimizi sürdüreceğimizi göstermek için sokaklara geri döneceğiz" diye ekledi:

"Değişim için oy vermek yetmez. Aynı zamanda aktif yurttaşlar olmalıyız ve sokaklara çıkıp eylem talep etmeliyiz."

2019'da 16 yaşındayken Birleşmiş Milletler’in iklim zirvesinde dünya liderlerine seslenen Thunberg, iklim aktivizminde dünya çapında tanınan bir figür haline gelmişti.

Genç aktivist, söz konusu konuşmada, "Kitlesel bir yok oluşun başındayız ve tek konuştuğunuz şey para. Buna nasıl cüret edersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.