8 Mart’ta TÜSİAD’a yürüyen Kadın Dayanışma Komiteleri: ‘Hayallerimizi yıkanların, düzenini yıkacağız’

Kadın Dayanışma Komiteleri, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında bugün Ankara’da TÜSİAD Temsilciliği’ne yürüdü. Komiteler, önce Ankara Karum AVM’nin önünde toplandı. “Emeğimiz ve hayatımız için yollarımızı ayırıyoruz” pankartı açan kadınlar, AVM’nin önünde açıklamalarda bulundu.

‘KADINLAR AYAĞA BU DÜZENİ YIKMAYA’

Kadınlar ayrıca “Kadınlar değil bu düzen yenilecek”, “Hayallerimizi yıkanların, düzenini yıkacağız”, “Biz de bu dünyaya yaşamaya geldik”, “Arkamıza değil, önümüze bakmak istiyoruz”, “Kadınlar ayağa bu düzeni yıkmaya”, “Kadınların kanı saltanat sevdalılarının elinde”, “Kadınların kanı patronların elinde”, “Ölen her kadın için iki elimiz yakanızda” ve “Anmak yetmez, hesap soracağız” dövizleri taşıdı.

KATLEDİLEN KADINLAR ANIMSATILDI

Kadınlar; Ankara’da 14 Eylül’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından Sıhhiye Metro İstasyonu’nda katledilen Döne Çelebi, yine boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından evinde katledilen Müesser Becerir ile boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından 5 yaşındaki çocuğunun önünde katledilen Başak Gürkan’ın fotoğrafını taşıdı.

LAİKLİK VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Eylemde laiklik vurgusu öne çıktı. Kadınlar; “Şeriata, Faşizme; karanlığa geçit yok”, “Gericilik sen tek, biz hepimiz” ve “Memleketi tarikatlara ve patronlara teslim etmeyeceğiz” yazılı dövziler de taşındı. Kadınlar, İstanbul Zeytinburnu sahilinde 2 Mart akşamı ölü bulunan Fatmanur Çelik ve sekiz yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’in de fotoğrafını taşırken, bir kadının taşıdı “Fatmanur Çelik ve Hifa İkra’yı öldüren tarikat düzeninizi başınıza yıkacağız” yazan döviz dikkat çekti.

‘YOLLARI AYIRIYOR; BİZ TEK SİZ HEPİNİZ DİYORUZ’

Eylemde yapılan konuşmada; “Emeği sömürenlerle, bizi yoksullaştıranlarla, savaş çığırtkanlığıyla, adalarda çocuklara tecavüz edenlerle, Cumhuriyet’i ve cumhuriyetçiliği yıkanlarla yolları ayırıyoruz. Tarikatlara karşı çocuğunu korumaya çalışanları yok eden bu dinci gerici düzendir. Sözde laiklerle, saltanat sevdalılarla, NATO’cularla, para babalarıyla, yolları ayırıyor; biz tek siz hepiniz diyoruz” denildi. Ayrıca eylemde Özel okul öğretmenleri, emekli, işçi, öğrenci temsilcisi kadınlarda kitleye seslendi.

‘SÖMÜRÜLDÜĞÜMÜZ, ÖLDÜRÜLDÜĞÜMÜZ AHLAKSIZ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ’

AVM’nin önündeki eylemin ardından kadınlar TÜSİAD Ankara Temsilciliği’ne yürüdü. TÜSİAD Temsilciliği’nin önünde yapılan açıklamalarda ise TÜSİAD’ın iktidarın gerici düzenine destek verdiği, ülkeyi karanlığa götüren ortak olduğu vurgulandı. Kadınlar temsilcilik binasının demirliklerine “Sömürüldüğümüz, öldürüldüğümüz ahlaksız düzeninizi yıkacağız!” yazan bir pankart astı. TÜSİAD Ankara Temsilciliği’nin üstünde tabele olmaması ise dikkat çekti.