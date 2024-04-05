8 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Nisan 2024 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi?
Haftanın son gününde önümüzdeki günler hakkında araştırma başladı. Ramazan ayının son günlerinde bayram heyecanı şimdiden yaşanıyor. Ramazan Bayramı bu yıl hafta içi günlerine denk geliyor. Peki, 8 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Nisan 2024 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi?
Ramazan Bayramı arefesi bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma günü yaşanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatili ile ilgili yeni bir karar alındı ve tatil 9 güne uzadı. Peki, 8 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Nisan 2024 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, resmi tatil mi?
8 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?
Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu. 8 Nisan 2024 Pazartesi günü bankalar hizmet verecek. Bankaların resmi tatili 9 Nisan arefe gününde öğleden sonra başlayacak.
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