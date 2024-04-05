İBB açıkladı: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:52

Güncelleme: 05.04.2024 - 13:53

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

Metro İstanbul’da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Bayram boyunca hatlarda günlük 2 bin 200’ü aşkın işletme, güvenlik ve temizlik çalışanları, olası arızalara müdahale etmek üzere ise günlük 176 teknik personel görev yapacak.

VAPUR KAFELER HİZMETTE OLACAK

Ramazan Bayramı boyunca Şehir Hatları sefer tarifesinde yer alan Pazar / Resmi Tatil günleri tarifesi uygulanacak.

İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca bayram boyunca vapurlarla Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskeleleri'nde yer alan Vapur Kafeleri hizmette olacak. Şehir Hatları’nda, Arife günü ve bayram boyunca toplam 2 bin 831 personel görev yapacak.

İki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS ise bayram süresince sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında her saat başı seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

İstanbullular, İstanbul Senin uygulaması üzerinden her noktada ulaşılabilen ücretsiz ve güvenli İBB Wi-Fi hizmetini Ramazan Bayramı ve sonrasında da sınırsız olarak kullanabilecek. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için nöbetçi personeller ile teknik hizmetler sağlanacak.

Spor İstanbul’a bağlı tesisler, 9 Nisan Salı günü saat 17:00'a kadar açık olacak. 10-11 Nisan bayramın 1 ve 2’nci günü kapalı olacak olan Spor İstanbul tesisleri, bayramın 3'üncü günü 12 Nisan itibarıyla tüm branşlarda normal çalışma düzenine dönecek.