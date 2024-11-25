8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği... Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği... Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:13

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda Şehitkamil ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 175 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.U, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #gaziantep

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