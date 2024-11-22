İstanbul'da bir evde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de bir eve düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bir evde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:41

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teknik ve fiziki takibe alınan bazı şüphelilerin kaldığı evde ruhsatsız silahlar olduğu belirlendi.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, M.İ.S. (20) ve E.S. (15) ile Y.S. (36) isimli kadın gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca ve 220 farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ.S. tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.


Etiketler: #silahlar #silah #ruhsatsız silah

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