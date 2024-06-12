8. sınıf öğrencisi okul önünde bıçaklandı

Diyarbakır’da bir ortaokulun önünde 8’inci sınıf öğrencisi S.İ.D. tartıştığı kişi tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:48
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Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde 8'inci sınıf öğrencisi S.İ.D. isimli kız öğrenci, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından, kolundan bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.İ.D., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

S.İ.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı


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