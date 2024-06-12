Öğrencinin velisi öğretmeni yumrukladı: Gözaltına alındı!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:15

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:23

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı.

‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadir Toruş, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Toruş şunları söyledi:

“Yakın zamanda bir katledildi. Bunun üzerine onlarca öğretmenimiz şiddete uğradı. Peki, yaptırım nerede? Herhangi bir yaptırım görünürde yok. Yaptırım uygulamayınca bu tür şiddet olaylarının önüne geçemiyorsunuz. Yenileri gelmeye devam ediyor ve korkarız ki gelecek. Biz bu son olsun istiyoruz. MEB öğretmenleri koruyabilmeli. Kabadayılara, şiddetle öğretmenler üzerine baskı kurmaya çalışan veli görünümlü bu zorbalara dur diyebilmeli. Bu sendika ve siyaset üstü bir konudur.”

Eğitim-İş, yarın saat 12.00’da konuya ilişkin bir basın açıklaması da gerçekleştirecek.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Ümraniye'de 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum" açıklamasında bulundu.