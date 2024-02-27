8. sınıf öğrencisi tartıştığı arkadaşını meyve bıçağı ile yaraladı!

Elazığ'da iki öğrenci arasında daha önceden çıkan tartışma okulda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir öğrenci meyve bıçağı ile yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:36
8. sınıf öğrencisi tartıştığı arkadaşını meyve bıçağı ile yaraladı!
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Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi’nde bulunan Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında tartışma yaşanan 8’inci sınıf öğrencileri Y.A. ve M.P.K. okul içerisinde yeniden tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle M.P.K., evden getirdiği meyve bıçağı ile Y.A.’yı bıçakladı. Sınıftaki öğrencilerin haber etmesi üzerine öğretmenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşını yaralayan öğrenci ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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