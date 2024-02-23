Çöplüktü, lise öğrencilerinin eli ile bostana dönüştü! 20 dönümlük alanda ekim yapıyorlar...

İzmir Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce ilçe çöplüğü olarak kullanılan 20 dönümlük alanda mevsimlik sebze ve buğday yetiştiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:28
Çöplüktü, lise öğrencilerinin eli ile bostana dönüştü! 20 dönümlük alanda ekim yapıyorlar...
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Bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojileri, metal teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi bölümleri de bulunan lisede 38 öğrenci, "tarım uygulamaları" alanında eğitim görüyor.

Ödemiş Kaymakamlığı, ilçede daha önce çöplük olarak kullanılan 20 dönümlük alanı, geçen yıl "tarım uygulama bahçesi" olarak kullanılması için okula tahsis etti.

Arazi, ilçedeki oda ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla rehabilite edildi. Alanın damla sulama sistemi kurulan bölümünde havuç, brokoli, karnabahar, kereviz gibi kışlık sebzeler yetiştirilmeye başlandı, tarlaya dönüştürülen bölümüne ise buğday ekildi.

Okula yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki uygulama bahçesinde sebzelerin bakımı, öğrencilerce gerçekleştiriliyor. Sebzeler olgunlaştıklarında hasat edilerek satışa sunuluyor.

 "ÇÖPLÜKTÜ YEMYEŞİL HALE GELDİ"

Okulun tarım alanı şefi Gülay Çalıkkasap, AA muhabirine, uygulama bahçesinde yetiştiricilik, bakım ve tarımsal hastalıklarla mücadeleyle ilgili eğitimler verdiklerini söyledi.

Arazinin Ödemiş Kaymakamlığınca okullarına tahsis edildiğini belirten Çalıkkasap, "Daha önce bu arazi ilçe çöplüğüydü. Şu anda gördüğünüz gibi yemyeşil bir hale geldi. Bu bizim için ayrıca bir sevindirici durum oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Uygulama bahçesinin öğrencilerin gelişmesine büyük katkı sağladığını aktaran Çalıkkasap, şöyle konuştu:

"Sadece teorik eğitimle hiçbir zaman meslek öğretilemez, mutlaka pratik uygulama olması gerekiyor. Öğrenciler karşılaştıkları sorunlar karşısında nasıl önlem alacaklar, nasıl hareket edecekler, bunu kendileri birebir uyguluyor, yaşayarak öğreniyor. Hem pratik hem teorik bilgilerini birleştirme fırsatı buluyorlar. Ödemiş'te tarım çok gelişmiş, yaygın bir sektör. Amacımız kalifiye eleman yetiştirmek. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz."

 "BURADA DAMLAMA SULAMA YAPIYORUZ"

11. sınıf öğrencisi Kerem Top, ailesinin çiftçi olduğunu, bundan dolayı bu bölümü tercih ettiğini dile getirdi.

Bahçenin kendileri için faydalı olduğunu anlatan Kerem Top, "Bizim yaptığımız yöntemle ailemizin yaptığı biraz farklı. Burada damlama sulama yapıyoruz, akıllı gübre veriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yalçın Kırca ise ailesinin de çiftçilik yaptığını ve bunu sürdürmek adına tarım bölümüne devam ettiğini kaydederek, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Okulun müdürü Mehmet Sıddık Kaya da döner sermaye işletmelerinin genel amacının öğrencilerin yaparak ve yaşayarak mesleklerini öğrenmeleri olduğuna dikkati çekerek, "Uygulama bahçesinde mevsim sebzeleri üretiyor, meyve fidanı yetiştiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçe halkının siparişlerini karşılamaya çalışıyoruz." dedi.


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