Adıyaman'da 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da kek yedikten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:43
Adıyaman'da 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 8 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Velilerden Yıldız Akgüven, gazetecilere, bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen kendi çocuğuyla birlikte bazı öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirildiğini, kendilerinin de haber verilmesi üzerine buraya geldiklerini söyledi.


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