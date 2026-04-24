8 tanık dinlendi: Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı dava ertelendi

24.04.2026 14:46:00
Güncellenme:
ANKA
Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, aralarında Dede’nin eşinin de bulunduğu 8 tanık dinlendi. Mahkeme, duruşmayı 30 Nisan’a erteledi.

Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, 16 yaşındaki çocuğa yönelik "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya çocuğun annesi ve babası ile sanık Hasbi Dede katılmadı. Duruşmada, aralarında Dede’nin eşinin de bulunduğu 8 tanık dinlendi.

DURUŞMA 30 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme, mağdur taraf avukatlarının dinlenen tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etmesi üzerine, mağdur vekillerine beyanda bulunmaları, Cumhuriyet savcısına da esas hakkındaki mütalaasını sunması için gelecek celseye kadar süre verdi.

Dede hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Nisan’a erteledi.

"SEKİZ TANIK DA DİNLENDİ"

Duruşma sonrası açıklama yapan mağdur taraf avukatı Sena Nur Sarıal, şunları söyledi:

"Bugün iki numaralı duruşmamız yapıldı. Dosyada mevcutta sekiz tane tanık vardı, sekizi de dinlendi. Bu aşamada duruşma 30 Nisan'a bırakıldı. Savcılığa da mütalaada bulunmak üzere süre verildi. Sanık hakkında adli kontrol kararları devam ediyor, tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek."

NE OLMUŞTU?

Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026’da tutuklanmış, 12 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Dede, davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti… Hasbi Dede: ‘Kaza ile hiçbir bağım yok, iddialar asılsız’
16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti… Hasbi Dede: ‘Kaza ile hiçbir bağım yok, iddialar asılsız’ Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun’un hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kendisi hakkında ortaya atılan iddialara kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Dede, kazayla, şüpheliyle ve olayın yaşandığı işletmeyle hiçbir bağının bulunmadığını belirterek, hakkındaki iddiaların “asılsız” olduğunu savundu.
'Beyin ölümü' gerçekleşmişti: Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuğun organları bağışlanacak
'Beyin ölümü' gerçekleşmişti: Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuğun organları bağışlanacak Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin yargılandığı "taciz" davasında "mağdur" olan ve geçen hafta sonu trafik kazasında ağır yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun’un ailesi, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi.
CHP'den Hasbi Dede kararı: Partiden ihraç edildi
CHP'den Hasbi Dede kararı: Partiden ihraç edildi CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin partiden ihraç edilmesine karar verdi.