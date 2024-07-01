8 yaşındaki Berke’nin ölümüne neden olmuştu: Tutuklandı!

Kağıthane'de virajı alamayarak devrilen ve 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın ölümüne neden olan beton mikserinin şoförü Hüseyin Toyga çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:49
8 yaşındaki Berke’nin ölümüne neden olmuştu: Tutuklandı!
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Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi, Kağıthane Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Hüseyin Toyga'nın kullandığı 34 FST 487 plakalı beton mikseri virajı alamayarak düğün konvoyunda bulunan gelin arabasının önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devrildi.

Beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışan Nalcı’nın hayatını kaybettiği olayın ardından gözaltına alınan mikserin şoförü Hüseyin Toyga'nın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Toyga, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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