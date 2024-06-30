İstanbul'da beton mikseri, gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü
Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Olay yerindeki polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Feci kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi.
BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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