8 yaşındaki çocuğun Nihat Hatipoğlu’nun programında ağladığı görüntüler tartışma yarattı: RTÜK’ten cesaret alıyorlar!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 04:00

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sunduğu iftar programında soru sormak için mikrofonu alan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, “Benim babam, beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor orucu kabul olur mu?” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun ağlarken görüntüsünün ekrana verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

‘ÇİFTE STANDART’

Olay “çocuk istismarı” olarak yorumlanırken muhalif kanallara sürekli ceza veren RTÜK’ün, iktidara yakın bir kanala karşı sessizliği ise eleştirildi. Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar, RTÜK’ün çifte standartlı uygulamalarının bu tablonun oluşmasına neden olduğunun altını çizdi.



İlhan Taşçı

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, yaşanan durumun açıkça çocuk istismarı olduğunu vurguladı. Taşcı, “18 yaşını henüz doldurmamış, yaşadıkları nedeniyle duygusallığı yoğun olan bir çocuğun televizyona çıkarılıp aile yapısıyla ilgili değerlendirmeler yaptırılmasına müsaade edilmesi başlı başına bir çocuk istismarıdır. Bu yönüyle üst kurul tarafından mutlaka incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir yayın içeriği söz konusu fakat RTÜK başkanı bu yayınla ilgili inceleme başlatmayacaktır. Başkanın üç dönemlik görevi boyunca bu televizyon kanalıyla ilgili hazırlattığı tek bir rapor yok. Bu yayıncı da cesareti RTÜK başkanının bu tavrından dolayı alıyor” ifadelerini kullandı.

‘YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL’

Çocuk hakları savunucusu avukat Aşkın Topuzoğlu ise, “Çocuk Hakları Sözleşmesi ve yasa gereği çocuğun özel hayatının korunması ve deşifre edilmemesi gerekir” diye konuştu.



Aşkın Topuzoğlu

Topuzoğlu şöyle konuştu: “Çocuğun fiziksel duygusal, zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen, bilerek ya da bilmeyerek toplum, devlet ve aile tarafından gerçekleştirilen her türlü davranış çocuk istismarıdır. Bu olayda gerek programı yapan kişi açısından gerek çocuğu orada bulunduran anne açısından baktığımızda çocuğun duygusal durumuna olumsuz etki olduğunu görüyoruz. Bir çocuk 18 yaşından küçükse medyada onunla ilgili görsel bir haber yapılması yasal olarak da mümkün değil. Çocuğun yaşı nedeniyle annenin o programa çocuğu dua etmek amacıyla bile yer almasına izin vermemesi gerekir.”