8 yaşındaki çocuğun Nihat Hatipoğlu'na sorusu gündem olmuştu... Şahan Gökbakar, RTÜK'e seslendi: 'Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır!'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:35

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:35

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında soru sormak için mikrofonu alan 8 yaşındaki bir çocuk, "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor orucu kabul olur mu?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çocuğun o anları sosyal medyanın gündemine otururken ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"RTÜK BUNA NASIL MÜSAADE EDİYOR?"

Çocuğun ağlayarak soru sorduğu anlar sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım küçük çocuğun görüntülerinin ekrana verilmemesi gerektiğini belirtirken bir kısım da bu durumu normal buldu.

Gökbakar ise görüntülerin ardından Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.

RTÜK'e seslenen Gökbakar, "Nihat Hatipoğlu'na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. 'Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?' diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!" ifadelerini kullandı.