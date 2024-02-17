8 yaşındaki çocuktan duygulandıran görüntü: Atatürk’ün büstünü sildi

Diyarbakır’da ailesi ile birlikte hastaneye giden 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, çıktığı bahçede Atatürk büstünü otomobilden aldığı ıslak mendille silmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:51
Abone Ol google-news

Kentte yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile birlikte Yenişehir ilçesindeki bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti. 

Burada anne ve babası acil servise giderken çocuk, bahçeye çıktı. Burada Atatürk büstünü gören çocuk, otomobilden ıslak mendil alarak silmeye başladı. 

Göz Atın
Tarihin ve kültürün binlerce yıllık şehri: Diyarbakır

Tarihin ve kültürün binlerce yıllık şehri: Diyarbakır
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldü?

Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldü?

Atatürk büstünü sildikten sonra çocuk, bu kez üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü olan ‘Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılarını sildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


diyarbakır haberleri Çocuk haberleri Atatürk haberleri

İlgili Haberler

Dikkat çeken WhatsApp grubu ayrıntısı... Tuzla Piyade Okulu'ndaki 'Atatürk' rozeti kavgasında neler yaşandı?

Dikkat çeken WhatsApp grubu ayrıntısı... Tuzla Piyade Okulu'ndaki 'Atatürk' rozeti kavgasında neler yaşandı?
Atatürk'ün askeri Saldıray Berk yaşamını yitirdi

Atatürk'ün askeri Saldıray Berk yaşamını yitirdi
İhraç edilen Atatürkçü teğmenlerin ifadesi ortaya çıktı

İhraç edilen Atatürkçü teğmenlerin ifadesi ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'
Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 16 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 16 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu
Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!

Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!
Erdoğan 'Sessiz kalmamız mümkün değil' demişti... HSK'den, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme

Erdoğan 'Sessiz kalmamız mümkün değil' demişti... HSK'den, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
Galatasaray, Ankaragücü maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı ve Ankara’ya yola çıkıyor

Galatasaray, Ankaragücü maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı ve Ankara’ya yola çıkıyor
ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...

ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti