8 yaşındaki çocuktan duygulandıran görüntü: Atatürk’ün büstünü sildi
Diyarbakır’da ailesi ile birlikte hastaneye giden 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, çıktığı bahçede Atatürk büstünü otomobilden aldığı ıslak mendille silmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile birlikte Yenişehir ilçesindeki bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti.
Burada anne ve babası acil servise giderken çocuk, bahçeye çıktı. Burada Atatürk büstünü gören çocuk, otomobilden ıslak mendil alarak silmeye başladı.
Göz Atın
Atatürk büstünü sildikten sonra çocuk, bu kez üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü olan ‘Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılarını sildi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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