8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:55
8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.S.(26), Kavakpınar Mahallesi’nde ekiplerce yakalandı. 

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine teslim edildi.


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