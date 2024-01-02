8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.S.(26), Kavakpınar Mahallesi’nde ekiplerce yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine teslim edildi.
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