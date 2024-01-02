İstanbul'da firari hükümlülere operasyon: 109 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli de yakalandı!

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama kararları bulunan 3 bin 634 şüpheli gözaltına alındı. 2005 yılında Kadıköy'de gasp suçunun ardından yakalanıp yargılama sonucu 109 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari Serkan C.'de yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:10
İstanbul'da firari hükümlülere operasyon: 109 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli de yakalandı!
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Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılının son haftasında mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskında toplam 3 bin 634 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 995 şüphelinin yargılama sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 bin 396 kişinin ise çeşitli mahkemeler tarafından arandığı öğrenildi.

Polisin yakaladığı kişiler arasında 2005 yılında Kadıköy'de gasp suçu gerçekleştirip ardından yargılanıp 109 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari durumdaki Serkan C:'ninde bulunduğu belirtildi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yolda yürürken polisler tarafından bir süre takip edilen ve kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Serkan C.'nin yakalandığı anlar ise bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Serkan C. cezaevine gönderildi. 


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