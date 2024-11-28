8 yıl önce kapanmıştı: ‘Radikal’in internet sitesi açıldı

2016 yılında ‘ekonomik gerekçelerle’ yayın hayatına son veren Radikal gazetesinin internet sitesi açıldı.

8 yıl önce kapanmıştı: ‘Radikal’in internet sitesi açıldı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 23:02

2014’te basılı yayına, 2016’da da internet yayınına son veren Radikal gazetesinin internet sitesi yeniden açıldı. 

Radikal'in Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın öncülüğünde yayın hayatına döneceği iddia edilmiş, Demirağ, Radikal gazete ve televizyonunun kurulacağı iddialarını yalanlamıştı.

Sitenin kim tarafından yönetildiği belirsizliğini korurken, gazete eski adresi ve logosuyla güncel haberler vermeye devam ediyor. 

Yayın hayatına 13 Ekim 1996 tarihinde başlayan Radikal gazetesi, 2014 yılında basılı yayına son vererek, yayınlarına radikal.com.tr adresinde sadece internetten devam etmeye başlamıştı. 

Gazetenin internet yayınlarına da Mart 2016’da ekonomik gerekçelerle son verilmişti.


Etiketler: #gazete #internet sitesi

İlgili Haberler

Zonguldak'ta TIR'ın çarptığı gazeteci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta TIR'ın çarptığı gazeteci hayatını kaybetti
Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD 1000 sözleşmeli arama-kurtarma teknikeri alacak (AFAD personel alımı)

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD 1000 sözleşmeli arama-kurtarma teknikeri alacak (AFAD personel alımı)
Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak'tan itibaren bu zamlar geçerli olacak: Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak'tan itibaren bu zamlar geçerli olacak: Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler