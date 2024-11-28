8 yıl önce kapanmıştı: ‘Radikal’in internet sitesi açıldı
2016 yılında ‘ekonomik gerekçelerle’ yayın hayatına son veren Radikal gazetesinin internet sitesi açıldı.
2014’te basılı yayına, 2016’da da internet yayınına son veren Radikal gazetesinin internet sitesi yeniden açıldı.
Radikal'in Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın öncülüğünde yayın hayatına döneceği iddia edilmiş, Demirağ, Radikal gazete ve televizyonunun kurulacağı iddialarını yalanlamıştı.
Sitenin kim tarafından yönetildiği belirsizliğini korurken, gazete eski adresi ve logosuyla güncel haberler vermeye devam ediyor.
Yayın hayatına 13 Ekim 1996 tarihinde başlayan Radikal gazetesi, 2014 yılında basılı yayına son vererek, yayınlarına radikal.com.tr adresinde sadece internetten devam etmeye başlamıştı.
Gazetenin internet yayınlarına da Mart 2016’da ekonomik gerekçelerle son verilmişti.
Etiketler: #gazete #internet sitesi
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