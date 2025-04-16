Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 20:31

Selçuk Kozağaçlı, 13 Mayıs 2021 tarihinden beri tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada da, "Çağdaş Hukukçular Derneği Onursla Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu” denildi.

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