Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi.
Selçuk Kozağaçlı, 13 Mayıs 2021 tarihinden beri tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada da, "Çağdaş Hukukçular Derneği Onursla Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu” denildi.
Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur! pic.twitter.com/zHBga5pIX9— Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelm) April 16, 2025
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