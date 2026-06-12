‘80 darbecilerinden farkları yok’

Butlan yönetiminin ihraç kararı aldığı isimlerden Ali Mahir Başarır, 13.30’da Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gelişmeleri değerlendirdi. Mutlak butlanla genel başkanlığa geri getirilen Kılıçdaroğlu’na yönelik “Vasi atanması gereken bir kişi, partimize vasi olarak atanmıştır” ifadelerini kullanan Başarır, “29 aydır devlet içerisindeki bir yapıyla bizlere komplo üretiyorlar, planlı bir şekilde yapıyorlar. Kemal Bey, 13 yıldır bu koltukta oturdun. Bizleri göndermek için harcadığın çabayı, AKP’yi göndermek için harcasaydın şu anda bu ülke bu durumda değildi” dedi.

Butlan yönetimine “Daha fazla suç işlemeyin, millete kötülük yapmayın. Millet daha fazla sizden nefret etmesin, gelin kurultayı toplayın” çağrısı yapan Başarır “Sizler bizi ihraç ettiğinizi düşünürsünüz ama millet bizi ihraç etmez. Kemal Bey utan utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Biz buradayız; ne milleti, ne bu güzel ülkeyi ne de muhalefeti bırakmayacağız” dedi. Başarır, “İlk kez 80 darbesinden sonra CHP grup başkanvekillerine darbe girişimi bu yönetim tarafından, sözde yönetim tarafından, atanmış yönetim tarafından yapılmıştır. Bunların 80 darbecilerinden hiçbir farkı yoktur. Tüzüğe bakın. Bizim hakkımızda kararı PM verecekken PM’nin beş üyesini disipline vereceksin tedbirli olarak, orada sayıyı yakalayacağını düşünüp ihraç edeceksin bizi. Şeytanın aklına gelmez” dedi.

‘FİGÜRAN OLMAK GEREKSİZ’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, istifaların ardından işlevsiz hale getirilmiş bir PM’de figüran olmanın amacı olmadığını belirterek “57 kişilik PM, 30’un altına düşmüştür. PM yoksa onun içinden seçilmesi ve oylanması gereken MYK de yoktur. Yapılması gereken 45 gün içerisinde olağanüstü bir kurultaya giderek partinin genel başkanını yeniden seçmesini sağlamaktır” dedi.

‘SARAY’LA HESAPLAŞ’

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun şu ifadeleri kullandı:

“Araçsallaştırılmış yargının kararına dayalı olarak butlan ile atananların kalıcı sonuç yaratan karar alma yetkisi yoktur. Milletvekillerimize haksız ve yetkisiz şekilde ihraç girişiminde bulunmak CHP’ye yönelik parti içi darbenin bir başka adımıdır. PM’yi yok farzeden ve işlevsiz bırakan bir anlayışla çalışmamız mümkün değildir.”