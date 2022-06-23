Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

23 Haziran 2022 Perşembe, 14:39

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

2022-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.