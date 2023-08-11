80 yaşındaki baba arazi kavgasında 'av tüfeğiyle' oğlunu öldürdü

Nevşehir’de 80 yaşındaki şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:48
80 yaşındaki baba arazi kavgasında 'av tüfeğiyle' oğlunu öldürdü
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Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında iddiaya göre, Cemal B. (80) ile oğlu Yunus B. (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı.

KURTARILAMADI

Cemal B., kavgada oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Cemal B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus B.’nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nevşehir av tüfeği

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