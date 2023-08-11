Bartın'daki kahvehane dehşetinde yeni ayrıntılar: Cinayeti cezaevinden tahliye olduğu gün işlemiş

Bartın'da kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Emre Yalçın'ı (20), bıçaklayarak öldüren Harun Açıkgöz'ün aynı gün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Açıkgöz, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:35
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Kozcağız beldesindeki bir kahvehanede önceki gün, gece saatlerinde; aralarında husumet olan Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

Bu sırada Harun Açıkgöz, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Emre Yalçın'ı göğsünden ve karnından bıçakladı. Emre Yalçın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, olayda kullandığı bıçakla birlikte Açıkgöz'ü yakalayarak gözaltına aldı. Açıkgöz, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

CİNAYETİ TAHLİYE OLDUĞU GÜN İŞLEMİŞ

Açıkgöz'ün 2 ay önce Kozcağız beldesinde kayınvalidesinin oturduğu evi kundaklayarak, yangın çıkardığı ve bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi. Açıkgöz'ün tahliye olduğu gün beldeye geldiği ve olayın yaşandığı bildirildi.

Emre Yalçın, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla, gözyaşları arasında toprağa verildi.


CEZAevi Bartın

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