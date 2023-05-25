80 yaşındaki cinsel saldırı sanığına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Hukuk bürosuna iş başvurusunda bulunan avukat E.B.'ye 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan tutuksuz yargılanan 80 yaşındaki avukat Mehmet Teoman S.’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 80 yaşındaki avukat Mehmet Teoman S. 3 yıl önce iş görüşmesi için gelen Avukat E.B.’ye cinsel saldırıda bulundu. Avukat E.B. hukuk bürosunda avukat Mehmet Teoman S.'nin kalça ve göğüs bölgesine dokunup, taciz ettiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Mehmet Teoman S. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Mehmet Teoman S. ve E.B. ile taraf avukatları katıldı.
CEZADA İNDİRİM YAPILDI
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Teoman S.'nin 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçunu işlediğini belirterek, 2 yıl hapis cezası verdi.
Tutuksuz sanığın yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları da takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezası 6'da 1 oranında indirildi. Sanık Mehmet Teoman S. hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
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