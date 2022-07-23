801 milyon dolar harcanmıştı: Hurdalığa dönen Ankapark’a harcanan parayla neler yapılabilirdi?
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve “turist rekoru kıracağı” iddia edilen Ankapark, üç yılın sonunda hurdalık haline geldi. Parktaki zararın ortaya çıkmasıyla maliyeti üzerinden yapılan tartışmalar da yeniden gündeme geldi.
“Yapımına 801 milyon dolar harcandığı” belirtilen Ankapark’ın maliyetiyle; yatırım bedeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 979 milyon lira olarak açıklanan Erzurum Şehir Hastanesi’nden 14 tane yapılabiliyor.
Parkın maliyetiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bedelini yaklaşık 2 milyar lira olarak açıkladığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nden yaklaşık yedi tane yapılabiliyor.
YURTTAŞ DA GÖREBİLECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yatırım maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar olarak açıklanan Avrasya Tüneli; Ankapark’ın maliyetinin yaklaşık 1.5 katıyla inşa edilebiliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü parkın maliyetinin yaklaşık 3.2 katı ediyor.
ABB, dün yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşların da parktaki durumu görebileceğini duyurdu. Açıklamada, parka cumartesi ve pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleneceği ve ilk seferin bugün başlayacağı kaydedildi.
Video Haberler
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
- Havuzda dehşet anları: 1 ölü
- 'Hırsızlığı bitireceğiz'
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- Meteoroloji'den uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
- Cemaatler inşaatçı oldu
- Erdoğan'a Aşk-ı Memnu göndermesi
- 'Bir avuç insan, AK Parti'de ne oluyor?'
- Her yerde hayatını kurtaranı arıyor