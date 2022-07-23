801 milyon dolar harcanmıştı: Hurdalığa dönen Ankapark’a harcanan parayla neler yapılabilirdi?

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

“Yapımına 801 milyon dolar harcandığı” belirtilen Ankapark’ın maliyetiyle; yatırım bedeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 979 milyon lira olarak açıklanan Erzurum Şehir Hastanesi’nden 14 tane yapılabiliyor.

Parkın maliyetiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bedelini yaklaşık 2 milyar lira olarak açıkladığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nden yaklaşık yedi tane yapılabiliyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yatırım maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar olarak açıklanan Avrasya Tüneli; Ankapark’ın maliyetinin yaklaşık 1.5 katıyla inşa edilebiliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü parkın maliyetinin yaklaşık 3.2 katı ediyor.

ABB, dün yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşların da parktaki durumu görebileceğini duyurdu. Açıklamada, parka cumartesi ve pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleneceği ve ilk seferin bugün başlayacağı kaydedildi.