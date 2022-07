Murat Kurum'dan Ankapark savunması: "Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok?"

22 Temmuz 2022 Cuma, 21:03

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve toplu açılış törenlerine katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'ın görüntülerini paylaşmasına ilişkin, "Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.

Kurum, "Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş, bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine mahkum olmuştur" ifadelerini kullandı.



“AK Parti iktidarlarıyla sayısız hizmetleri getirdik”

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nice dev eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, pek çok başarı hikâyesine valilerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, vatandaşımızla birlikte imza attık” diyen Kurum, “Türkiye’nin on yıllarca süren talihini beraber değiştirdik. Hele hele Doğu’nun, Güneydoğu’nun geleceğini, umutlarımızla, azmimizle şekillendirdik. On yıllar boyunca unutulan, ihmal edilen yerlere AK Parti iktidarlarıyla sayısız hizmetleri getirdik. Bitlis’in köylerine yolu, suyu sizlerin dualarıyla getirdik. Bitlis’imizi modern okullara, üniversitelere, sağlıklı konutlara, parklara, bahçelere sizlerin desteğiyle kavuşturduk. Çalışmalarımızın merkezinde hep insanımız oldu, milletimiz oldu, sizler oldunuz. Çocuklarımızın gülüşlerini, analarımızın dualarını, babalarımızın takdirlerini her şeyin üstünde gördük. Biz sadece milletimizi dinledik. Karşımızdakiler de projelerimizi duyduklarında ‘Yapamazsınız, başaramazsınız’ dediler. Temeller attık ‘Durdururuz’ dediler” diye konuştu.

BİR GARİP ANKAPARK SAVUNMASI

Kurum, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark'ın atıl kalmış görüntülerini yayınlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında şu ifadeleri kullandı: