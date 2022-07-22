Murat Kurum'dan Ankapark savunması: "Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok?"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark'ın atıl kalmış görüntülerini yayınlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve toplu açılış törenlerine katılmak üzere Bitlis'e geldi.
Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'ın görüntülerini paylaşmasına ilişkin, "Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.
Kurum, "Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş, bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine mahkum olmuştur" ifadelerini kullandı.
“AK Parti iktidarlarıyla sayısız hizmetleri getirdik”
“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nice dev eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, pek çok başarı hikâyesine valilerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, vatandaşımızla birlikte imza attık” diyen Kurum, “Türkiye’nin on yıllarca süren talihini beraber değiştirdik. Hele hele Doğu’nun, Güneydoğu’nun geleceğini, umutlarımızla, azmimizle şekillendirdik. On yıllar boyunca unutulan, ihmal edilen yerlere AK Parti iktidarlarıyla sayısız hizmetleri getirdik. Bitlis’in köylerine yolu, suyu sizlerin dualarıyla getirdik. Bitlis’imizi modern okullara, üniversitelere, sağlıklı konutlara, parklara, bahçelere sizlerin desteğiyle kavuşturduk. Çalışmalarımızın merkezinde hep insanımız oldu, milletimiz oldu, sizler oldunuz. Çocuklarımızın gülüşlerini, analarımızın dualarını, babalarımızın takdirlerini her şeyin üstünde gördük. Biz sadece milletimizi dinledik. Karşımızdakiler de projelerimizi duyduklarında ‘Yapamazsınız, başaramazsınız’ dediler. Temeller attık ‘Durdururuz’ dediler” diye konuştu.
BİR GARİP ANKAPARK SAVUNMASI
Kurum, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark'ın atıl kalmış görüntülerini yayınlayan Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında şu ifadeleri kullandı:
- Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor. İşte millete hizmeti şeref bilenler bugün Bitlis’te, bu aziz şehirde tarihi adımlar atıyor. Bitlislilerin on yıllarca beklediği temelleri atıyor. Yarın da Kayseri’de milyarlarca lira değerinde yatırımları hizmete alıyor, yenilerinin temellerini atıyorlar. Tabii vatandaşımız haklı olarak soruyor. Ankara’nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar içerisinde, bahçeler içerisinde, oyun alanları içerisinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu? Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara’nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hala da ödüyorlar. Yazık değil mi?
- Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin belediye başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen Ankara’yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkûm etmeniz değildir. Eskilerin çok güzel bir sözü var, ‘Kaval çalmak üflemek değildir. Parmaklarınızı hareket ettireceksiniz.’ Yani insan diliyle değil, üfleyerek değil, yaptığı işle konuşacak. Millet de ona göre takdir edecek. Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi, yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler. Bu mesele sadece bir Ankapark meselesi değildir. Bu bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş, bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine o da mahkûm olmuştur.
Video Haberler
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
- Havuzda dehşet anları: 1 ölü
- 'Hırsızlığı bitireceğiz'
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- Cemaatler inşaatçı oldu
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İşte 'casusların' ilk görüntüleri...
- Meteoroloji'den uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!