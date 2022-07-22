Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark'ın kapıları yurttaşlara açılıyor

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:25

AKP'li Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan Ankapark’ın tahliyesi için açılan davada geçtiğimiz haftalarda karar çıktı. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

"NE OLACAĞINA HEP BERABER KARAR VERECEĞİZ..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kararın ardından dün Ankapark'ın kapısını kamuoyuna açarak bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yavaş, "Burada şimdi ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açacağız... Ama içimden geçeni söyleyeyim; Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek, buraya bütün Ankaralının Atatürkün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"MEVCUT DURUM GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEK"

Bugün ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Söz verdiğimiz gibi Ankapark'ın kapılarını vatandaşlarımıza açıyoruz. Hafta sonları düzenleyeceğimiz ring seferlerine katılarak Ankapark'ın bize teslim edildiği(18 Temmuz 2022) halini yakından görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



