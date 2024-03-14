81 ilde 'Çember-14' Operasyonu... Binlerce firari yakalandı!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:14

Güncelleme: 14.03.2024 - 09:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"Firari suçlular için çember daralıyor. 81 ilde son 4 gündür devam eden 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilerin 2 bin 586'sının 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl, 9'unun ise 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti.

Yerlikaya ayrıca, yakalananlardan 476'sının hırsızlık, 229'unun dolandırıcılık, 90'ının yağma, 34'ünün adam öldürme, 49'unun cinsel suçlar, 449'unun narkotik suçlar, 41'inin terör suçları ile 251'inin kaçakçılık ve organize suçlardan arandığını ifade etti.

