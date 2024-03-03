'Çember-13' operasyonları devam ediyor: 3765 firari yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde 4 gündür devam eden 'Çember-13' operasyonlarında 3765 firarinin yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 08:24
'Çember-13' operasyonları devam ediyor: 3765 firari yakalandı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aranan şahıslara yönelik 81 ilde son 4 gündür yapılan 'Çember-13' operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. 

Buna göre, yapılan operasyonlarda 3765 firari yakalandı. 

Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde: 

"Firari Suçlular için Çember Daralıyor. 81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-13” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3765 firari yakalandı! 

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız!

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 3730 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-13” operasyonlarıyla yakalandı!

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 588 şahıs,

Dolandırıcılıktan 282 şahıs,

Yağmadan 119 şahıs,

Adam Öldürmeden 38 şahıs,

Cinsel Suçlardan 87 şahıs,

Narkotik suçlarından 678 şahıs,

Terörden 40 şahıs,

KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3765 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi."


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