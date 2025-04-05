81 ilden baro başkanı, yüzlerce avukat... Ankara'da 'hukuka saygı' yürüyüşü!

Ankara'da bir araya gelen avukatlar, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) öncülüğünde "Savunmanın Bağımsızlığı Hukuka Saygı" yürüyüşü düzenledi. Anıtpark'ta yapılan açıklamada "Savunma susmadı, susmayacak" denildi.

81 ilden baro başkanı, yüzlerce avukat... Ankara'da 'hukuka saygı' yürüyüşü!
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ANKA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 12:45

Ankara'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir araya gelen avukatlar, "Savunmanın Bağımsızlığı ve Hukuka Saygı" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetimi, 81 ilin baro başkanları ve yüzlerce avukat, sabah saatlerinde TBB binasında buluştu.

Avukatlar; "Hak, hukuk, adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla Anıtpark'a yürüdü.

Yürüyüşün ardından TBB Başkanı Erinç Sağkan, Anıtpark'ta bir açıklama yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...


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