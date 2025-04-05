Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Avukatlar Günü' paylaşımı!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 12:21

Güncelleme: 05.04.2025 - 12:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"AVUKATLAR, ADİL YARGILANMA HAKKININ GÜVENCESİDİR"

Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

''Hukukun üstünlüğü ilkesinin teminatı, adaletin tesisinde vazgeçilmez bir öneme sahip olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum. Serbest savunmanın temsilcisi avukatlar, sadece birer hak savunucusu değil, aynı zamanda toplumsal barışın, birey hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının güvencesidir. Savunma makamının gücü, adalet sistemimizin gücüdür. Bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı için güçlü bir savunma şarttır. Adalet Bakanlığı olarak yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatların mesleki koşullarını iyileştirmeye, savunma hakkının etkin kullanımını güçlendirmeye ve Hukuk Devleti ilkesini birlikte daha da yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hukuk ve adalet için emek veren, mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren tüm avukatlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.''