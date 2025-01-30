82 kişinin yaşamını yitirdiği Ilgım Apartmanı’na ilişkin bilirkişi görüşü istenmişti: Rapor gelmedi dosya geri çekildi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2025 - 04:00

Bu süreçte Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bir bilirkişi raporu hazırladı. Raporun ardından tutuklu bulunan müteahhit Salih Zorsu ve yapı denetim firması sorumlusu Edip Talipoğlu, serbest bırakıldı. Kayıp yakınlarının avukatları ise KTÜ’nün hazırladığı bilirkişi raporunda zemin incelemesi yapılmadığını, kolondan değil kirişten donatı alınıp incelendiğini ve çeşitli eksiklikler bulunduğu belirterek rapora itiraz etti.

Bu itirazın ardından savcılık 2024 Mart’ta İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) bir bilirkişi raporu istedi. Bunun üzerinden yaklaşık 10 ay geçmiş olmasına karşın İTÜ’den beklenen rapor gelmedi.

Savcılık davanın sürüncemede kalmaması için İTÜ’ye bir yazı göndererek dosyayı geri istedi. Yazıda, “Soruşturma dosyamıza aradan uzun bir süre geçmesine karşın günümüze kadar herhangi bir bilirkişi raporunun veya fiziki dosyasının ulaşmadığı, dosyanın sürüncemede kalmaması adına soruşturma dosyamıza herhangi bir bilirkişi raporu düzenlenmeksizin işlemsiz olarak iade edilmesi...” ifadeleri yer aldı.

‘30 YILLIK BİNA YIKILMAMIŞ’

Ilgım Apartmanı’nda babası Ahmet Eğilmez, annesi Hatice Eğilmez ve kardeşi Fatma Betül Eğilmez’i kaybeden avukat Abdullah Eğilmez konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Dosyanın İTÜ’den gelip başka bir bilirkişiye gönderilmesi ve buradan çıkan sonucun ardından iddianame hazırlanacağını söyleyen Eğilmez, “KTÜ raporunda herhangi bir sorumlu bulunmadığı ifade ediliyor. Yıkılan binanın 10 metre ilerisindeki 30 yıllık yapı yıkılmamışken üç yıllık yapının yıkılması olağan karşılanmış ve tek suçlu depremmiş gibi gösterilmiş. Bu raporla müteahhit ve yapı denetimci serbest bırakıldı” dedi. Eğilmez istemleri doğrultusunda bir bilimsel mütalaa hazırlandığı ve bu mütalaada KTÜ raporunda çeşitli eksiklikler olduğunu söyledi.

ORTADA İDDİANAME YOK

Mütalaa dosyaya sunulmuş olmasına karşın şüphelilerin tahliye edildiğini söyleyen Eğilmez, “Bir yıldır savcılık yeni rapor aldıramamış, halen iddianame düzenlememiş ve giden 82 canın hesabı halen sorulamamıştır. Geride kalanlar olarak sadece sabredip adalete güvenmek istiyoruz. Sürecin hızlanmasını, kusurluların tutuklu yargılanmasını ve tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz” dedi