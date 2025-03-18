82 yaşındaki emekli öğretmen çöp kamyonunun altında can verdi

Kadıköy'de geri manevra yapan çöp kamyonunun ezdiği emekli tarih öğretmeni Işıl Yenel (82) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü T.K. gözaltına alındı.

82 yaşındaki emekli öğretmen çöp kamyonunun altında can verdi
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:23

Olay, Zühtüpaşa Mahallesi, Güleç Çıkmazı Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre T.K.'nın kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri manevra yaptığı sırada sokakta yürüyen emekli tarih öğretmeni Işıl Yenel ezdi.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yenel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü T.K. gözaltına alınırken yanındaki 2 temizlik işçisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yenel'in cansız bedeni ise morga kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Etiketler: #kadıköy #öğretmen

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