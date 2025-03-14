Konya'da acı olay... Bankadan para çektiği sırada feci şekilde can verdi!

Kulu ilçesinde para çektiği banka önünde dengesini kaybedip düşerek başını sert zemine çarpan Metin Akyel, hayatını kaybetti.

Konya'da acı olay... Bankadan para çektiği sırada feci şekilde can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:58

Konya'nın Kulu ilçesinde Cafer Baran Caddesi'nde yanında bir yakını ile geldiği banka şubesinden hesabındaki parasını çeken Metin Akyel (58) bankadan çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerek sert zemine başını çarptı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin Akyel, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Akyel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Etiketler: #banka #konya #müdahale #Ambulans

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