Konya'da acı olay... Bankadan para çektiği sırada feci şekilde can verdi!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:58

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:58

Konya'nın Kulu ilçesinde Cafer Baran Caddesi'nde yanında bir yakını ile geldiği banka şubesinden hesabındaki parasını çeken Metin Akyel (58) bankadan çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerek sert zemine başını çarptı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin Akyel, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akyel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.