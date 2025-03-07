Şanlıurfa'da acı olay... Kepçenin altında kaldı, feci şekilde can verdi!
Haliliye ilçesinde çırçır fabrikasında çalışan ve kepçenin altında kalan Ali Aslantaş, hayatını kaybetti. Olayın ardından kepçe operatörü A.A. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında Ali Aslantaş, kepçe operatörü A.A.'nın geri manevra yaptığı sırada kepçenin altında kaldı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslantaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kepçe operatörü A.A. gözaltına alındı.
Etiketler: #gözaltı #fabrika #kepçe #Şanlıurfa
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