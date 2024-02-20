83 ayrı suçtan aranıyordu… Hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezasıyla 9 yıldır aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:22
83 ayrı suçtan aranıyordu… Hükümlü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Hanönü ilçesinde durdurulan bir araçta 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan S.G. yakalandı.

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İşlemlerinin ardından tutuklanan hükümlünün 9 yıldır arandığı öğrenildi.


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