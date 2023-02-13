83 saat sonra çıktığı enkazlara kurtarma gönüllüsü olarak geri döndü

Adıyaman’da depremin 4. gününde enkazdan yaralı olarak çıkarılan Onur Mermer, hastanedeki tedavisinin ardından enkaz altındaki insanları çıkartmak için enkazlara döndü.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:59
83 saat sonra çıktığı enkazlara kurtarma gönüllüsü olarak geri döndü
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Adıyaman Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde enkazın altında kalan Onur Mermer’e 4 gün sonra ulaşılabildi.

Mermer, ekipler tarafından enkazdan yaralı olarak çıkarılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ve sırtından yara alan Onur Mermer, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. 

Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında kalan Onur Mermer, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için enkazlara gitti. Enkazlarda çalışarak ekiplere yardımcı oldu.

Depremin dördüncü günü 83’üncü saatte kurtulduğunu belirten Onur Mermer (23) “Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazlarda akrabalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım vardı. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah’a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek” diye konuştu.


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