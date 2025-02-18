Mersin'de ekiplerden baskın! 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:25

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:36

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheli belirlendi. Yapılan takip ve araştırma sonrasında düzenlenen operasyonda 3 şahıs da yakalandı.

Şüphelilerin kaldığı otelde arama ekipler, 6 Adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Yakalanan 3 şahıs ise işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.