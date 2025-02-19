Yayınlanma: 19.02.2025 - 22:53

Güncelleme: 19.02.2025 - 23:01

HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, TBMM’de yaptığı konuşmayla gündem oldu. Meclis’te yaptığı konuşmada "Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam’dadır" dedi. Bunun üzerine Hüda Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in yaşamı merak edildi. Faruk Dinç'in nereli olduğu, yaşı ve yaşamı araştırılıyor. Peki, Hüda Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç kimdir? Faruk Dinç nereli? İşte ayrıntılar...

FARUK DİNÇ KİMDİR?

1985 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Dicle'de tamamladı. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden öğrenim gördü.

2009'da İhya-Der üyesi odluğu iddiasıyla tutuklandı ve iki buçuk ay tutuklu kaldı. Tahliye olduktan sonra üniversiteden mezun oldu, 2010 yılında beraat etti.

FARUK DİNÇ'İN SİYASİ HAYATI...

Siyasi hayatına HÜDA PAR kurucu gençlik kolları başkanlığı ile başladı. Partide Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı, bir dönemde Diyarbakır İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2023 Türkiye genel seçimlerinde Mersin seçim bölgesinde Cumhur İttifakı kontenjanından AK Parti listesinden 4. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

FARUK DİNÇ'İN ÖZEL HAYATI...

Faruk Dinç evli ve 3 çocuğu var.