85 yaşındaki Elif Teyze’nin pahalılık isyanı
Aydın'da İncirliova pazarında CHP’li Bülent Tezcan’a 85 yaşındaki Elif Teyze, “Bu Kadar da olmaz!” diyerek dert yandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar ve CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen ile birlikte Aydın İncirliova pazarında esnafı ve vatandaşları dinledi.
Tezcan’a dert yanan 85 yaşındaki Elif Teyze, emekli maaşının yetersizliğini ve yaşadığı geçim sıkıntısını şu sözlerle ifade etti: “Maaş da senin olsun, pahalılık da senin olsun. Yetiyor mu? İki kişiyiz bak, bir karı kocayız. Çoluk çocuk geliyor. Sen çoluk çocuğuna bir şeyler ikram etmeyecek misin? Sonumuzu hayır etsin oğlum. Emeklilerin parasını ayarlayamadılar. Ben 85 yaşındayım. Neler geldi gitti. Bu kadar da olmaz.”
CHP’li Tezcan ise “İncirliova pazarında bizim bir şey söylememize gerek yok. Elif anamız bize memleketin halini anlattı.” şeklinde konuştu.
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