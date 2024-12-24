87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi

Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:56

Güncelleme: 24.12.2024 - 14:56

Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde hayatını birleştirdi.



Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İnan Kıraç yaşı gereği evlenebilmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sağlık raporu aldı.

KOÇ HOLDİNG'DE UZUN YILLAR ÇALIŞAN BİR İSİM



Emine Alangoya, 52 yıl boyunca Koç Holding’in finans grubunda çalıştı ve şu anda İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor.

AİLE İÇİ GERİLİMLER GÜNDEME GELDİ



Bu evlilik, aile içinde yaşanan bazı tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İnan Kıraç'ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt’u işten çıkarmasını ve başta kızı İpek Kıraç olmak üzere birçok kişiyle arasının bozulmasını isim vermeden Emine Alangoya’ya bağlayan Can Kıraç, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Can Kıraç, ağabeyi İnan Kıraç’a yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, 'karakter' göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, 'Koç kültürü' ile yaşamaya devam eden biri olarak 'esef' ediyorum."