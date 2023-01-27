İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç'ın eşi ve kızı kim?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 15:02

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 15:02

İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'ta okudu. Mezun olduktan sonra bir süre Kemer Barajı şantiyesinde tercümanlık yaptı. 1961'de abisinin vesilesiyle Koç Holding'in şirketlerinden Ormak AŞ'de çalışmaya başladı. 1966'da Otoyol AŞ Genel Müdürü oldu. İlerleyen yıllarda holdingin otomobil firmalarında üst düzey yöneticilik yaptı 1970 yılında, Türkiye’de üretilen Fiat otomobillerinin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret’in genel müdürü oldu. 1973 yılında Koç Holding’de Tofaş Grubu koordinatörlüğüne, 1980’de Tofaş’tan sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. Bu görevi 1987 yılına kadar sürdürdükten sonra Koç Holding İdare Komitesi üyesi ve Otomotiv Grubu başkanı oldu. 1993 ve 1994 yıllarında Otomotiv Grubu başkanlığının yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu üyeliği ve İdare Komitesi başkanlığı görevlerini üstlendi. 1994 yılında Koç Topluluğu’nun en üst görevi olan Yürütme Kurulu başkanlığına getirildi. Mart 1998’de emekli olarak yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurdu..

1981 yılında Galatasaray Eğitim Vakfını kurdu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının kurucuları arasında yer aldı.

İNAN KIRAÇ KİM İLE EVLİ?

İnan Kıraç, 1967 yılında Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlendi. 1984 yılında kızları İpek Kıraç dünyaya geldi. İpek Kıraç, Koç Holding ve VKV İdare Heyeti üyesidir.

Suna Kıraç ile birlikte; 2000 yılında, Vehbi Koç Vakfı Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi'ni; 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni kurmuştur. İnan Kıraç, İstanbul'un Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla eşi Suna Kıraç'la birlikte kurdukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü 1 Mart 2007 tarihinde hizmete açmıştır.

Suna Kıraç 2020 yılında hayatını kaybetti.